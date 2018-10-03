غادة والي : "صلاح" يستحق هذا الوصف

03 أكتوبر 2018 - 11:02 ص

قالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، إن البحث الذى أجرته الوزارة بشأن النجوم الأكثر تأثيراً فى المجتمع توصل إلى أن النجم العالمى محمد صلاح، ملهم للأطفال والكبار معاً، و مشاركته معنا فى الحملات السابقة للتوعية من مخاطر الإدمان رفعت الاتصالات للوزارة بنسبة بـ400% .

وأضافت والي خلال حوارها مع الإعلامية ريهام السهلى، ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "extra news "، أنه مازال على تواصل معنا وبنعمل حملة جديدة سيتم الإعلان عنها قريباً..مصر تفتخر بهذا النجم".

وأكدت أن مكافحة الإدمان قضية مجتمعية تتطلب تكاتف كافة مؤسسات الدولة، وأن الوزارة تبذل جهود ضخمة فى هذا الصدد، لافتة إلي أن "الإدمان ليس المخدرات فقط بل والكحول أيضاً، موضحة أن هناك 22 مركزا لعلاج الإدمان بالمجان ونهدف إلى إنشاء مركز فى كل محافظة.