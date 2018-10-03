"حمزة": معصوم أحد أبطال نصر أكتوبر

عمرو محمد
كشف المهندس والناشط السياسي ممدوح حمزة، سرًا عن عائلة السفير مرزوق المتهم في قضية انتمائه لجماعة أسست علي خلاف القانون "جماعة الإخوان المسلمين".
وقال في تغريدة بـ"تويتر": "نحن على بداية احتفالات نصر أكتوبر واحد أبطالها السفير معصوم مرزوق في السجن وعائلته بدون دخل".
في الوقت الذي تفاعل رواد تويتر حول تغريدة "حمزة" حيث قال فرج أسير:" معصوم ليس معصومًا من الخطأ والكل فى مصر سواسية فكم من معصوم مظلوم وكم من مظلوم معصوم".
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