إغلاق نفق القومية العربية لتنفيذ محطة مترو إمبابة الدائرى

03 أكتوبر 2018 - 11:18 ص

قررت محافظة الجيزة بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة والتنسيق مع الهيئة القومية للأنفاق، غلق نفق القومية العربية بالاتجاهين لمسافة 160 مترا وعرض 25 مترا ولمدة 3 سنوات لتنفيذ محطة (إمبابة – الدائري) ضمن أعمال الخط الثالث للمشروع القومي لمترو الأنفاق.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة في بيان له إن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء خطة للتحويلات المرورية للتسهيل على المواطنين المستخدمين للنفق حيث جاءت على النحو التالي:

- القادم من شارع القومية العربية اتجاه الدائرى القوس الغربى (منطقة الوراق) الدخول يمينًا لطريق أسفل الدائرى ثم الصعود للدائرى اتجاه الوراق.

- القادم من شارع القومية العربية اتجاه الدائرى المريوطية الدخول يميناً أسفل منطقة الدائرى حتى نفق المعهد الدينى ومنه يساراً بعد النفق حتى مطلع الدائرى اتجاه المريوطية.

- القادم من منطقة الكوم الأحمر اتجاه شارع القومية العربية الدخول يميناً قبل نفق القومية حتى نفق السادات أو نفق المسابك ثم يساراً والعودة لشارع القومية مرة أخرى.