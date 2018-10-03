أيمن أشرف يكشف سر إشارته للاعبى الأحمر

03 أكتوبر 2018 - 12:06 م

كشف أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي، عن سر الإشارة التي ظهرت منه وزملاؤه بالفريق أحمد فتحي وإسلام محارب عقب الهدف الثاني أمس في مرمى وفاق سطيف الجزائري.

وقال أيمن أشرف: "بعد الهدف الثاني في مرمى وفاق سطيف قمت أنا وإسلام محارب بتوجيه إشارتين؛ الأولى كانت للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والثانية كانت لجماهير الأهلي" .

وأوضح «أشرف» السبب قائلا: "الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي دائمًا ما يزور الفريق ويجتمع مع اللاعبين لتحفيزهم للفوز باللقب الأفريقي هذا الموسم".

واستكمل بالنسبة للجمهور؛ فهذه رسالة للجماهير التي غابت عن لقاء الأمس أننا نحن وهم يد واحدة ونساندهم كما يساندوننا دائمًا في المواقف الحاسمة.

وشدد ظهير الفريق على أن الأهلي حقق نتيجة إيجابية على حساب وفاق سطيف الجزائري بالفعل، ولكنها نتيجة غير مطمئنة وعلى لاعبين أن يخوضوا لقاء العودة وكأنه الأول حتى لا تكون هناك ثقة زائدة في النتيجة .

وعن انضمامه لمنتخب مصر قال: "سعيد باستمراري في المنتخب الوطني، وأتمنى أن أكون عنصرًا مؤثرًا بصفوف الفريق" .