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الداخلية تمنح السجناء زيارة استثنائية

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أحمد الشربينى

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منحت وزارة الداخلية جميع السجناء زيارة استثنائية واحدة خلال الفترة من يوم 7 أكتوبر الجارى حتى 31 أكتوبر، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون، بمناسبة الإحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، وحرصًا من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بهذه المناسبة.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.


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