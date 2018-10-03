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عميد معهد القلب يحذر من الشيشة الإلكترونية

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عميد معهد القلب

اضرار التدخين

جمال شعبان

الشيشة الالكترونية

حذر جمال شعبان، عميد معهد القلب، من أضرار التدخين على الصحة العامة موضحًا أن التدخين يتسبب في الإصابة بأمراض القلب والسرطانات، محذرًا أيضًا من خطورة استخدام الشيشة الإلكترونية، فهي تؤدي إلى الجلطات .

وأشار شعبان  خلال لقائه  تلفزيونيًا  بفضائية "إكسترا نيوز " إلى أن المصريين  يستهلكون 80 مليار سيجارة سنويًا، لافتًا إلى أن  أمراض القلب من الأمراض المزمنة ولا يتم الشفاء منها بشكل كامل، ولابد من متابعة الأدوية والجلسات والالتزام بتعليمات الطبيب بعد العمليات.


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