تركيا تكشف مكان "خاشقجى"

03 أكتوبر 2018 - 01:12 م

قال مسئولون كبار في الحكومة التركية، اليوم الأربعاء إن الكاتب السعودي جمال خاشقجي موجود حاليًا في القنصلية السعودية في إسطنبول.

ويعتبر هذا أول تصريح للحكومة التركية حول قضية اختفاء الكاتب السعودي، والذي اختفي منذ ظهر أمس الثلاثاء.

يأتي هذا في الوقت الذي لم تنشر فيه أي وسائل إعلام سعودية أي خبر عن الحادث.

يذكر أن وكالة الأنباء السعودية نشرت خبراً يفيد بأن المملكة استردت، أمس الثلاثاء، عبر الشرطة الدولية (إنتربول) مطلوباً في قضايا احتيال، لكنها لم تذكر اسم المواطن المعنيّ.

وأضافت الوكالة أن المواطن السعودي الذي استردته -بعد أن فرَّ من البلاد- كان مطلوباً في قضايا تتعلق بشيكات دون رصيد.

فيما تواصلت السلطات التركية مع السفير السعودي في أنقرة بشأن موضوع خاشقجي، والذي أكد أنه ليس لديه أي معلومات عن الحادثة.

في ذات السياق قامت الشرطة التركية بنشر حواجز حديدية على كافة مداخل القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول.

و ساد الهدوء محيط القنصلية، وخلا المكان من تواجد أي أحد، سواء من ذوي خاشقجي أو حتى الأمن التركي.

يذكر أن الإعلامي السعودي جمال خاشقجي كان قد اختفي منذ أمس الثلاثاء، بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول، والذي أثار موجة من التكهنات حول مصيره، وهل ما زال باقيًا في تركيا كما ذكرت عربي بوست عن مسئولين أتراك، أم أنه غادر البلاد؟