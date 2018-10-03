هذا ما ينقص "صلاح" ليكون فى مهارة "ميسى"

03 أكتوبر 2018 - 01:42 م

يرى لاعب ليفربول الإنجليزي، جيورجينهو فاينالدوم، أن محمد صلاح قادر على اللعب تحت ضغط، وبرغم من عدم تسجيله الكثير من الأهداف إلا أنه لا يزال يخلق الفرص، لافتًا إلى أن ما ينقص لاعب بحجم "صلاح" ليصبح كـ"ميسي" أو "رونالدو" هو تسجيل الكثير من الهاتريك خلال المباريات المقبلة، بحسب ما ذكره موقع "thisisanfield " الصادر بالإنجليزية.

وشهدت الفترة الأخيرة غياب النجم الدولي المصري عن التسجيل برفقة ناديه الإنجليزي، بل وأظهرت بعض اللقطات غضب اللاعب لاستبداله أثناء المباريات مثل المباراة الافتتاحية للريدز في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى مباراة تشيلسي الأخيرة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصرح الهولندي عما دار بينه وبين "صلاح" قبل مباراة نابولي، خلال بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي من المقرر إقامتها الليلة، قائلاً: "لقد قلت لـ مو، إنها ليست سنة واحدة فقط، وقال: "أنت على حق!" .

وأضاف: "إذا كان شخص ما يستطيع التعامل مع الضغوط، فهو "مو"، ففي الموسم الماضي كان يلعب تحت ضغط كبير عندما كان يقول له الكثيرون بأنه لن يصبح هداف الدوري الإنجليزي، وبرغم ذلك حقق ما أراده هو" .

وتابع:"مو ليس شخصًا خائفًا من الضغط، فهو قادر على التعامل مع أي ضغوطات، إنه يعلم أنه يستطيع فعل ذلك، والتسجيل من جديد".

وأكد "فاينالدوم" أنه ولاعبي ليفربول يدعمون "صلاح" بكل صدق، كما أوضح "كلوب" بأن مهاجم الفريق لم يمر بوقت سيئ، فهو ما زال يستطيع خلق الفرص، مضيفًا بأنه ساعد الفريق بشكل كبير في هذا الموسم، برغم من عدم تسجيله الكثير من الأهداف.

وتحدث فاينالدوم عن الحديث الذي دار بينه وبين صلاح قائلًا: "أخبرته بتوقعي لتسجيله أكثر من هاتريك خلال أحداث الموسم الجاري، فالموسم السابق لم يسجل سوى هاتريك وحيد، الجماهير تنظر إلى صلاح على أنه في موقف صعب نظرًا لعدم تسجيله أهدافًا في الفترة الحالية، أنا لا أنظر إلى الأمر كذلك، إذ إن محمد صلاح يعمل جاهدًا، ولا يزال يخلق الفرص".

وأضاف: "تحدثت مع صلاح وقلت: أنت لاعب عظيم تنتمى لطراز فريد من اللاعبين، إذ كنت تبدو مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، فهما يسجلان العديد من الهاتريكات، لذا يتوجب عليك تسجيل أكثر من هاتريك إذا كنت ترغب في مقارنتك معهما، وهو يعلم أنه يستطيع فعل ذلك".

ومن المقرر أن يلتقي فريق ليفربول الليلة مع نابولي الإيطالي في إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أوروبا، ويبدو أن كلوب يعرف مدى صعوبة مهمته المنتظرة على ملعب سان باولو، حيث لعب كلوب على هذا الملعب من قبل خلال فترة قيادته لفريق بوروسيا دورتموند الألماني ولكن لم يقابل حينها المدرب العملاق كارلو أنشيلوتي، مدرب نابولي الإيطالي.