» عملية جراحية لخيرت الشاطر داخل السجن

03 أكتوبر 2018 - 01:54 م

واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، نظر قضية "التخابر مع حماس".

وقدمت النيابة العامة في مستهل الجلسة محضر أحوال رقم 122 أحوال سجن شديد الحراسة بطرة، مؤرخ 22 سبتمبر 2018، ومُحرر بمعرفة العقيد عادل الحديدي، مأمور السجن، أثبت به أنه نفاذًا لقرار المحكمة بإجراء عملية إزالة المياه البيضاء من عين المتهم خيرت الشاطر، فقد تم إرساله بتاريخ 21 سبتمبر بالحرس اللازم إلى مستشفى ليمان طرة، وتم إجراء العملية بالعين اليمنى.

وأثبتت المحكمة أنه مرفق بالمحضر إقرار منسوب للمتهم بموافقته على إجراء العملية، ومرفق تقرير طبي من سجن ليمان طرة أثبت به الدكتور مصطفى محمود، استشاري العيون بسجن ليمان طرة، انه بتوقيع الكشف الطبي على محمد خيرت الشاطر وُجد عنده مياه بيضاء بالعين يالمنى، وتم إجراء عملية مياه بيضاء، مع زرع عدسة بالعين باليمنى، وتم وصف العلاج اللازم وينصح بالمتابعة مع العلاج لمدة شهر.

وقررت النيابة أنه تم إرسال كتاب لتوقيع الكشف الطبي على الحسن محمد خيرت الشاطر، بمعرفة استشاري الغدد الصماء بمستشفى المنيل الجامعي ولم يرد ما يفيد تنفيذ القرار.