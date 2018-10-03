مصرع عامل فى اقتحام كمين أمني فى السويس

03 أكتوبر 2018 - 02:07 م

قُتل عامل فى تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن عقب اقتحامه كمينا أمنيا بطريق السويس وضبط آخر لسرقتهما سيارة والفرار من قبضة رجال الشرطة.

أخطرت إدارة شرطة النجدة، الخدمات الأمنية المعينة بأحد الأكمنة بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس بسرقة السيارة رقم (14614 نقل السويس).

وعلى الفور قامت قوة الكمين باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لضبط السيارة، وأثناء ذلك فوجئوا بدخول السيارة المُبلغ بسرقتها قادمة مسرعة تجاه الكمين، فقامت قوة الكمين بمحاولة إيقافها إلا أن قائدها لم يمتثل واخترق الكمين (بدفع الصدادات الحديدية).

فقامت قوة الكمين بمطاردة السيارة تجاه القاهرة، حيث فوجئت القوات بإطلاق قائد السيارة أعيرة نارية تجاهها والتى بادلته بالمثل وتوقف بجانب الطريق متخليا عن السيارة المستولى عليها، وبحوزته بندقية آلية واستقل سيارة ملاكى تحمل رقم ( أ ب ر 6369 مصر) واستمر فى إطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، إلا أن القوات تمكنت من السيطرة على الموقف وضبط السيارة الملاكى وقائدها "أحمد ف.ح" "عاطل" ومقيم بمنطقة المرج الجديدة دائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

وتبين إصابة مُطلق الأعيرة النارية (قائد السيارة المُبلغ بسرقتها "أحمد م.م" س - عاطل - مقيم بدائرة قسم المرج (بعيار نارى بالصدر والكتف وتوفى متأثرا بإصابته) وعثر بالسيارة الملاكى على (بندقية آلية وبخزينتها 5 طلقات نارية من ذات العيار، وفوارغ طلقات من ذات العيار، ومفك).

بمناقشة قائد السيارة الملاكى اعترف بالاشتراك مع المتوفى بسرقة السيارة النقل بأسلوب فتح الباب بالضغط، مستخدمين فى ذلك المفك المضبوط والسيارة الملاكى قيادته وأنها ملك والدة المتوفى وأن البندقية خاصة بالمتوفى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.