  • الأربعاء 03 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر03:38 م
بحث متقدم
ماهر

"ماهر" يعاود نشر صورته مع "أشتون" بتعليق غريب

منطقة وسط البلد سنة 1896

ألبوم من 20 صورة يكشف القاهرة قبل100 عام

صورة الخبر

هذا ما ينقص "صلاح" ليكون فى مهارة "ميسى"

محاكمة

شاهد يروى تفاصيل ضبط متهم بالتخابر

"علي والحسين" قاتلا في سوريا.. أفلام إيرانية للأطفال

"على والحسين" قاتلا فى سوريا.. أفلام إيرانية للأطفال

الداخلية

مقتل 15 إرهابيًا فى تبادل النار مع قوات الأمن

مرتجي

«مرتجى»: الأهلى هرم مصر الرابع

تركيا تكشف مكان" خاشقجي"

تركيا تكشف مكان "خاشقجى"

صلاح و كلوب

خبر سيئ لـ"صلاح" قبل لقاء نابولى

بشار في أول لقاء : قريبا سيسدل الستار علي الحرب

بشار فى أول لقاء: قريبًا سيسدل الستار على الحرب

شاهد..

السكة الحديد تزف بشرى سارة لذوى القدرات الخاصة

آخر الأخبار

المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد
المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد

إيمان هانى

أخبار متعلقة
#

النقل تتبنى مشروع توفير وسائل نقل صحية لذوى القدرات الخاصة

#

"طاقة النواب" تزف بشرى سارة لسكان العشوائيات

#

رئيس"السكة الحديد" يكشف موعد رفع أسعار التذاكر

#

"السكة الحديد" تزف بشرى سارة للمواطنين

ذوى الاحتياجات الخاصة

دي إم سي

السكة الحديد

اشرف رسلان

أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أنه تم تفعيل قرار تخفيض أسعار التذاكر بنسبة 75% بالقطارات العادية و50% بالمكيف لذوي القدرات الخاصة، على خلفية إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عام خاص بذوي القدرات الخاصة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح"، على فضائية "دي إم سي"، اليوم الأربعاء، أن هذا القرار مستمر إلى ما بعد 2018 على مدار الأعوام المقبلة، حيث أنه أصبح قانونا ولا يخص العام الحالي فقط.

وأشار رئيس هيئة السكة الحديد، إلى أنه تم عمل عجل متحرك في معظم المحطات الرئيسية لمساعدة ذوي القدرات الخاصة على التحرك على الأرصفة بسهولة.

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

الطبيب ليس تاجر مانيفاتورة

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. نهاية صادمة لعريس مغربى بحفل زفافه
» عملية جراحية لخيرت الشاطر داخل السجن
» أم تلقى طفلها من شرفة حجرتها
» أول خدعة سينمائية فى العالم.. هذه قصتها
» تعرف على المفاهيم الصحيحة «للاعتداء الجنسي»
» تعيين سيدة لمدة 10 سنوات بدون علمها فى شبرا
» "الإعلاميين" تحيل مدحت شلبى لـ"اللجنة القانونية"
» اتحاد المستثمرين: مصانع أكتوبر يرعى بها الأغنام
» شاهد.. والى: "العاملون بالوزارة كبروا فى السن"
» صورة صادمة .. شباك يسحق رجل أثناء مشيه في لندن
» اختفاء حسناء الصين يثير التكهنات بعد واقعة الـ"70 مليون دولار"

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • مغرب

    05:43 م

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:11

  • مغرب

    17:43

  • عشاء

    19:13

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك