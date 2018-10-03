"ماهر" يعاود نشر صورته مع "أشتون" بتعليق غريب

03 أكتوبر 2018 - 02:22 م

نشر الناشط السياسي أحمد ماهر مؤسس شباب 6 إبريل ومنسقها العام السابق، صورة جمعته بـ"كاثرين آشتون"، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية السابقة بمصر.

وتعود تلك الصورة إلى عام 2013 والتي قابلها "ماهر" فى إطار زيارتها لمصر، ولقاءاتها مع القوى السياسية المختلفة والمسئولين الرسميين، بعد رحيل "مرسي".

وعلق ماهر على الصورة التي نشرها بحسابه بـ"تويتر": أيه أيام".

وكان "ماهر" قد تقابل مع "أشتون" في عام 2013 مع وفد أمريكي مسئول، وتحدثوا في تلك الاجتماع علي إتمام خارطة الطريق بشكل سريع، والتي جاءت بعد رحيل الرئيس الأسبق محمد مرسي.