» شاهد.. نهاية صادمة لعريس مغربى بحفل زفافه

03 أكتوبر 2018 - 02:31 م

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو يرصد تعرض عريس مغربي لموقف محرج في حفل زفافه، بعد سقوطه بطريقة مروعة من فوق "الهودج".

وأظهر الفيديو المتداول، العريس وهو يجلس في الهودج، ويقوم مجموعة من الأشخاص بالرقص وهم يحملون الأخير، وفجأة اختل توازنهم وسقط العريس على الأرض بطريقة مروعة، حيث هرع المعازيم للاطمئنان عليه.

يذكر أن الهودج أحد تقاليد الزفاف في الدول الخليجية والمغرب، حيث تحمل العروس والعريس داخله.

شاهد الفيديو..

https://www.facebook.com/Mgharbaaalam/videos/1878666622254380 /