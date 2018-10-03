شاهد.. لحظة إنقاذ إندونيسي ظل 4 أيام تحت الأنقاض

03 أكتوبر 2018 - 02:49 م

عرضت قناة "روسيا اليوم" مقطع فيديو يرصد لحظة إنقاذ رجل ظل 4 أيام تحت الأنقاض دون أكل أو شرب بعد الزلزال والتسونامي اللذين ضربا جزيرة سولاوسي.

ووقع الزلزال، الذي بلغت شدته 7.5 درجة، قبالة جزيرة سولاويسي بوسط البلاد، متسببا في تسونامي ضرب مدينة بالو الساحلية.

يذكر أن عدد الضحايا في إندونيسيا بسبب زلزال وأمواج مد عاتية "تسونامي" يوم الجمعة الماضي ارتفع إلى أكثر من 1300 شخص، بحسب الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث.

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