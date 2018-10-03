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منطقة وسط البلد سنة 1896

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ألبوم من 20 صورة يكشف القاهرة قبل100 عام

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منطقة وسط البلد سنة 1896
منطقة وسط البلد سنة 1896

عبد القادر وحيد

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القاهرة

وسط البلد

ألبوم نادر

20 صورة

الذكريات

تحظى القاهرة بشوارعها القديمة خاصة منطقة "وسط البلد" بقبول كبير لدى الجميع خاصة من أبنائها الذي عاشوا في هذه الأماكن.

وكانت القاهرة قبل 100 عام تظهر بشوارعها النظيفة والبسيطة، وبدون زحام، والتي تعكس حالة من الهدوء المجتمعي في كل مناحي الحياة.

المصريون تنشر ألبومًا لقرائها من 20 صورة ليعيد الذكريات الجميلة لأحياء القاهرة، وما كان يدور في شوارعها الساحرة.
1- بائع اللبن الحليب يجوب شوارع المحروسة عام 1922 


2- بائع الأوز المتجول القاهرة في الثلاثينيات


3- بائع الفل والياسمين سنة 1902


4- بائعي ساندوتيشات السمين ولحمة الرأس في شارع الجبلاية بالزمالك سنة 1895 


5- بائعة الرمان في حواري القاهرة عام 1890


6- عند اكتشاف تمثال رمسيس في أحد الحقول عام 1880



7-المطرية.. ما قبل العشوائيات  1900م.


8- المؤذن أعمى كي لا يطّلع على عورات المنازل


9- صورة من سوق السبتية في حي بولاق أبو العلا  1887


10- من أمام محل لبيع الدخان من سجاير وشيشة وحشيش وأفيون عام 1885


11- فرقة عوالم من القرن 19 لإحياء الأفراح سنة 1890

 
12- المشهد الخارجي لقصر الجزيرة (فندق ماريوت)عام 1910


13- ميدان الأوبرا (ميدان التياترو)، وسط القاهرة عام 1907


14- صورة السيارات الملكية بجانب قصر عابدين سنة 1940


15- أول سيارة بوليس تداخل الخدمة في مصر 1918


16- أول أتوبيس نقل عام ظهر فى مصر كان فى بداية القرن العشرين.. خصص لخط "الظاهر، والدراسة".


17- الشرطة في العشرينيات


18- جموع المصريين يقتحمون موكب الزفاف الملكي لزفاف الملك فاروق و الملكة فريدة سنة 1938 .


19- الخديوي عباس حلمي الثاني أثناء مروره بشارع الكامل (الجمهورية حاليا)1906




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