إثيوبيا تعين مديرًا جديدًا لسد النهضة

03 أكتوبر 2018 - 03:50 م

أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الأربعاء، تعيين المهندس "كيفلي هورو"، مديرًا لمشروع سد النهضة، خلفًا للمدير الراحل "سمنجاو بقلي".

وذكرت هيئة الكهرباء والطاقة الإثيوبية، في بيان لها، أن هيئة الكهرباء والطاقة، عينت، اعتبارا من اليوم، المهندس "كيفلي هورو"، مديرًا لمشروع سد النهضة، خلفًا لـبقلي، كما تم تعين المهندس "أفريم ولد كيدان"، الذي كان يشغل مديرا مؤقت للسد، ليكون نائبا لـ"هورو".

وفي أغسطس الماضي، كلفت هيئة الكهرباء والطاقة، المهندس "أفريم ولد كيدان"، بالإدارة المؤقتة لسد النهضة، وذلك عقب "انتحار" مدير مشروع السد.

وأواخر يوليو الماضي، تم العثور على جثة "بقلي" (53 عاما) في سيارته، وسط العاصمة أديس أبابا، بحسب التلفزيون الرسمي، فيما قالت الشرطة إنه مات مقتولًا برصاصة في الرأس، وأنها عثرت على مسدس كان موضوعًا على جهته اليمنى.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن مدير الشرطة الفيدرالية الإثيوبية زينو جمال، أن بقلي، انتحر بمسدس خاص كان موضوعًا داخل سيارته.

وقال مدير الشرطة، خلال مؤتمر صحفي، إن "التحقيقات الجنائية حول مقتل مدير سد النهضة، أكدت انتحاره بإطلاق رصاصة على رأسه عبر مسدس خاص به، كان قد رخص له قبل 9 سنوات".

وتولى بقلي، إدارة مشروع السد، منذ الإعلان عن بدء العمل فيه 2011، حتى لحظة وفاته في يوليو الماضي. وأنجزت إثيوبيا نحو 66 بالمئة من مراحل بناء السد.