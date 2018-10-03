موعد مباراة ليفربول ونابولي.. والقنوات الناقلة

03 أكتوبر 2018 - 03:58 م

يحل فريق ليفربول الإنجليزي على نابولي الإيطالي، اليوم، الأربعاء، على ملعب سان باولو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف ملعب سان باولو قمة نابولي ضد ليفربول فى تمام التاسعة مساء اليوم، وتنقل على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports HD5.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على باريس سان جيرمان فى الجولة الأولى بنتيجة 3/2، ويحتل نابولي المركز الثاني بنقطة واحدة بعد تعادله فى الجولة الأولى مع النجم الأحمر الصربي بدون أهداف، ويأتي العملاق الفرنسي في المركز الأخير.



