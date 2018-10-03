» اتحاد الكرة يساند حازم إمام

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اتحاد الكرة

المصريون

حازم امام

حرص الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، على دعم حازم إمام عضو الجبلاية، وأحد أبرز نجوم كرة القدم المصرية عبر تاريخها، وذلك في بيان رسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ودعا الاتحاد المصري لكرة القدم الأسرة الرياضية المصرية، وفي القلب منها أسرة كرة القدم بشعبيتها الجارفة أن تحكم المنطق والعقل والحق، حفاظًا على وحدة الصف الكروي، ومكتسبات الكرة المصرية التي تم تحقيقها بتضافر جهود اتحاد كرة القدم وجميع الأندية المنضوية تحت لوائه.

وقال اتحاد كرة القدم في بيان: «نرجو أن تكون الأحداث الأخيرة مجرد سحابة صيف وأن يعود الجميع من جديد إلى العلاقات الأخوية التي تميز الوسط الرياضي من أجل مصلحة الجميع».



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