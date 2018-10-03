مصر تسجل عملات عثمانية ضمن الآثار الإسلامية

03 أكتوبر 2018 - 04:21 م

أعلنت وزارة الآثار، الأربعاء، تسجيل عملات أثرية بعضها يعود للعهد العثماني (1517-1867) بمصلحة الخزانة العامة في عداد الآثار الإسلامية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية (تابعة للوزارة) وافقت على تسجيل مجموعة من العملات الأثرية المحفوظة بمصلحة الخزانة العامة التابعة لوزارة المالية فى عداد الآثار الإسلامية.

وأوضحت أن لجنة متخصصة مشكلة من وزارة الآثار ومصلحة الخزانة العامة قامت بأعمال حصر لجميع العملات التى عرضت على اللجنة لتسجيل ما يستحق منهم فى عداد الآثار الإسلامية.

وبينما لم تحدد عددها، أشارت إلى تنوع العملات بين ذهبية وفضية، ومنها عملات مصرية وأخرى عثمانية، إضافة إلى مجموعة من العملات لمؤسس السعودية الملك عبد العزيز بن سعود (1876 - 1953).

كما تضمنت عملات ذهبية للسلطان العثماني عبد المجيد (1823 - 1861)، والسلطان محمد الثالث بن مراد الثالث بن سليم الثاني ( ‎ ، (1566- 1603والسلطان عبدالحميد (1842- 1918) ومجموعة العملات الذهبية المصرية لأسرة محمد على (1769-1849) وبعض العملات التذكارية التى تمثل مناسبات خاصة لها بصمة فى التاريخ المصري.



