  • الأربعاء 03 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر05:07 م
بحث متقدم
انفجار أنبوبة كلور داخل محطة مياه ببنها

بالأسماء اختناق 12 عاملًا بمحطة مياه الشرب بالدقهلية

علاء مبارك في مدرجات تشجيع النادي الأهلي

علاء مبارك يُحرج أحد متابعيه برد صادم

البنك الدولي

«البنك الدولي» يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 5.6%

عملات عثمانية - أرشيفية

مصر تسجل عملات عثمانية ضمن الآثار الإسلامية

ليفربول

موعد مباراة ليفربول ونابولي.. والقنوات الناقلة

سد النهضة

إثيوبيا تعين مديرًا جديدًا لسد النهضة

مرسى

أسرار جديدة في قضية التخابر

ماهر

"ماهر" يعاود نشر صورته مع "أشتون" بتعليق غريب

منطقة وسط البلد سنة 1896

ألبوم من 20 صورة يكشف القاهرة قبل100 عام

صورة من الفيديو

شاهد.. لحظة إنقاذ إندونيسي ظل 4 أيام تحت الأنقاض

خطاب من «الأولمبية» إلى الأعلى للإعلام بشأن «مرتضى»

الرياضة

اللجنة الاولمبية
اللجنة الاولمبية

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«مرتضى» يتحدى قرار الأعلى للإعلام بهذه الحيلة

#

استدعاء مرتضى منصور للتحقيق معه

#

أحمد مرتضى: «علم الجميع حجم الحرب على الزمالك»

#

هؤلاء يحضرون التحقيق مع رئيس المجلس الأعلى للإعلام

المصريون

المجلس الاعلى للاعلام

اللجنة الاولمبية

وجهت اللجنة الأولمبية الدولية برئاسة هشام حطب، خطاب شكر للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بعد قراره بمنع مرتضى منصور من الظهور في كل وسائل الإعلام.

وقالت اللجنة في خطابها: «إن ردع المجلس لهذه الخروقات سيكون له كبير الأثر في رد فتنة عمياء كانت تتجمع نذر سحبها في الوسط الرياضي بتصرفات غير مسئولة تسئ لصورة مصر في الخارج التي أصدرت نتيجة توالي الإساءات للقيم والأخلاق».

وأضاف خطاب اللجنة: «أن اللجنة الأولمبية كانت وما زالت على يقين بأن المجلس الأعلى سيظل حارسا للقيم والمبادئ السامية».



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

الطبيب ليس تاجر مانيفاتورة

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» عميد "أصول الدين": لا يجوز للمسلم لعن الكافر
» «مرتضى» رئيسًا لبعثة الزمالك في السعودية
» «كاف» يحسم ملف الدولة المنظمة لأمم أفريقيا 2019
» تأجيل محاكمة "مرسي" وآخرين في "التخابر مع حماس"
» الدين الأمريكي يتجاوز 21 تريليون دولار
» خطاب من «الأولمبية» إلى الأعلى للإعلام بشأن «مرتضى»
» اتحاد الكرة يساند حازم إمام
» «البورصة» تخسر 3.6 مليار جنيه
» شاهد.. نهاية صادمة لعريس مغربى بحفل زفافه
» عملية جراحية لخيرت الشاطر داخل السجن
» أم تلقى طفلها من شرفة حجرتها

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • مغرب

    05:43 م

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:11

  • مغرب

    17:43

  • عشاء

    19:13

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك