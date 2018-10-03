» عميد "أصول الدين": لا يجوز للمسلم لعن الكافر

03 أكتوبر 2018 - 04:50 م

قال الدكتور عبد الفتاح عبد الغني العواري، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، إنه لا يجوز لمسلم أن يلعن كافرًا بعينه رغم أن الكفر ضد الإسلام، لأننا لا ندري على أي شيء يتوفى هذا الكافر فقد يموت على الإسلام.

وأكد "العواري"، خلال كلمته بالندوة التي عقدتها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بمركز الشيخ زايد لتعليم العربية لغير الناطقين بها، تحت عنوان "الإرهاب الفكري في مرمى سهام الأزهر"، أن خطورة التنظيمات الإرهابية تتمثل في الفهم الضيق للقواعد الشرعية وصحيح الدين والمنهج الوسطي للإسلام، وهو ما يتضح فيما تتبناه من أعمال عنف وقتل لمن يختلف مع عناصرها فكريا، مؤكدا أن تلك التنظيمات الإرهابية تسيء إساءة بالغة للدعوة الإسلامية ومقاصد الدين الحنيف.

وأضاف العواري، أن المسؤولية الملقاة على عاتق الأزهر تحتاج إلى تكاتف أبنائه، حيث إن رسالة الأزهر وعالميته تنطلق من وسطية وسماحة الإسلام.

وأوضح أن الكفر لم يكن يوما علة للقتال، وإنما شرع القتال في الإسلام لدفع عدوان المعتد، مضيفا: "المخالف لنا في العقيدة يجب على المسلم أن يكون بارا به لأنه له حق علينا في الإنسانية، وإني لأعجب من أناس يزعمون أنهم دعاة ومنهجهم يعمق الكراهية وينظرون للآخر كأنه غير موجود، كما أن الإسلام نهى عن سب من يستحق السب حتى لا يسب من لا يستحق السب".



