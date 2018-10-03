03 أكتوبر 2018 - 04:58 م

كشفت وكالة الأنباء الروسية "نوفوستى" موعد انطلاق القمر الصناعي المصري "إيجيبت سات إيه"، من قاعدة باينكور فى كازاخستان.

ونقلت "نوفوستى" عن مصدر فى صناعة الصواريخ والفضاء الروسية بشركة "إينيرجيا " أنها انتهت نهاية شهر أغسطس الماضى من تطوير القمر الصناعى لإعداده للمراقبة البصرية الإلكترونية، وإجراء جميع الاختبارات اللازمة للأنظمة المدمجة بدقة عالية.

وأشار مصدر للوكالة الروسية إلى أنه تم تأجيل إطلاق القمر الصناعى من نوفمبر إلى ديسمبر 2018، إلى أن وافقت وكالة الفضاء الروسية روس كوسموس على موعد إطلاق المركبة الفضائية فى 27 ديسمبر.

كما أكدت مصادر روسية ـ بحسب "نوفوستى" ـ أن الصاروخ الحامل للقمر الصناعي المصري "إيجبت سات – إيه"، من نوعية "سويوز" وهي صواريخ روسية شهيرة تعتمد عليها مؤسسة "إنيرجيا" لإطلاق الصواريخ والأقمار الصناعية فى حمل الأقمار الصناعية إلى الفضاء.



