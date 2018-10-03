القبض على شخصين عطلا المترو

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متابعات: عبدالراضي الزناتي

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ألقى رجال الخدمات الأمنية بشرطة النقل والمواصلات، القبض على شخصين قاما بتعطيل حركة المترو بمحطة مترو روض الفرج، أثناء استقلالهما عربة المترو.

 تبين أن المتهمين هما "أحمد. ص ش" 25 سنة موظف، و"محمد أ .ل" 23 سنة، موظف، إذ كانا يمزحان وضغطا على زر تشغيل فنى داخل عربة القطار، مما تسبب فى حدوث عطل.

 وكان المتحدث باسم مترو الأنفاق، أحمد عبدالهادي، أعلن تعطل حركة مترو الأنفاق فى الخط الثاني "شبرا - المنيب" في محطة روض الفرج، ما أثار غضب واستياء الركاب.


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