ننشر التشكيل الكامل للجان النوعية بالبرلمان

03 أكتوبر 2018 - 06:10 م

انطلقت انتخابات مناصب اللجان النوعية بمجلس النواب، البالغ عددها 25 لجنة، اليوم الأربعاء، على مقاعد "الرئيس والوكيلين وأمين السر"، وذلك لدور الانعقاد الرابع للبرلمان.

ومن المقرر أن يعلن الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، النتائج رسميًا في اليوم نفسه، على أن تتشكل اللجنة العامة الجديدة للبرلمان عقب الإعلان عن نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان والتي تضم وكيلي البرلمان، وجميع رؤساء اللجان النوعية.

ولازالت الانتخابات تجرى فى لجنتى المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لجنة الطاقة والبيئة.

اللجنة التشريعية بالتزكية

فاز المستشار بهاء أبو شقة برئاسة اللجنة التشريعية بالتزكية، كما فاز الناىب أحمد حلمى الشريف بالتزكية وكيلا للجنة والمستشار نبيل الجمل بالتزكية وكيلا للجنة، كما فاز النائب إيهاب الطماوى بأمانة سر اللجنة.

اللجنة الدينية

وفاز الدكتور أسامة العبد، برئاسة لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، للمرة الرابعة على التوالي، وذلك في إطار انتخابات مكاتب اللجان النوعية التي تجريها على مناصب الرئيس والوكيلين وأمين السر كل دور انعقاد سنوي.

وفاز النائب أسامة الأزهري، بمقعد الوكيل الأول للمرة الرابعة، والنائبة أماني عزيز، بمقعد الوكيل الثاني، وهو المنصب الذى كانت تشغله في دور الانعقاد الأول، بينما فاز النائب عمرو حمروش، بأمانة سر اللجنة، للمرة الرابعة بالتزكية.

لجنة دفاع البرلمان

وفاز اللواء كمال عامر عن حزب حماة الوطن، برئاسة لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول وذلك بالتزكية، بعدما أعلن النائب سلامة الجوهرى تنازله عن الترشح على رئاسة اللجنة.

وأسفرت الانتخابات التى أجريت اليوم الأربعاء، داخل هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومى عن فوز كلا من النائب اللواء أحمد العوضى عن حزب حماة الوطن بمقعد الوكيل الأول، والنائب يونس الجاحر (مستقل) بمنصب الوكيل الثانى.

فيما فاز النائب أحمد إسماعيل (مستقل) بمنصب أمانة سر اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع، وذلك خلفًا للنائب أحمد عبد التواب أمين سر اللجنة دور الانعقاد الثالث والذى وافته المنية خلال الإجازة البرلمانية.

لجنة الصحة

فيما أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب التى أجريت منذ قليل، عن فوز النائب الدكتور محمد العمارى بمنصب رئيس اللجنة بالتزكية.

كما أسفرت الانتخابات عن فوز الدكتور عبد المنعم شهاب، والدكتورة إيناس عبد الحليم، بمنصبى وكيلى لجنة الشئون الصحية، وفوز النائب سامى المشد بمقعد أمين سر اللجنة.

لجنة للثقافة والإعلام

بينما فاز أسامة هيكل برئاسة لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، ومحمد شعبان وجليلة عثمان بمنصب الوكيلين بالقرعة، وفوز نادر مصطفى بمنصب أمانة السر.

لجنة التضامن الاجتماعى

كما الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، برئاسة لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب وذلك فى انتخابات اللجان النوعية فى دور الانعقاد الرابع، وبذلك المرة الرابعة التى يتولى فيها النائب عبد الهادى القصبى، رئاسة لجنة التضامن الاجتماعى.

وفازت النائبة رشا رمضان، والنائب محمد أبو حامد على مقعدى الوكالة، كما فاز النائب سامر التلاوى على منصب أمين سر اللجنة.

لجنة النقل

فيما فازت هيئة مكتب لجنة النقل بالبرلمان بالتزكية، بنفس تشكيل دور الانعقاد الثالث، وجاء التشكيل كالتالى: هشام عبد الواحد رئيسا "مستقبل وطن" رزق راغب ضيف الله وكيلا "مستقبل وطن"، محمد عبد الله زين وكيلا "مستقبل وطن"، خالد عبد العظيم عبد المولى أمين سر "مستقبل وطن".

لجنة حقوق الإنسان

بينما فاز النائب علاء عابد، عن حزب مستقبل وطن برئاسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول وذلك بالتزكية.

كما فاز كلا من النائبة مارجريت عازر بمقعد الوكيل الأول، والنائب على عبد الونيس عن حزب مستقبل وطن بمقعد الوكيل الثانى، فيما فاز النائب شريف الوردانى، بمنصب أمانة سر اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع.

لجنة الزراعة

وتقلص عدد أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب 10 أعضاء عن دور الانعقاد الماضى، ليصل عدد النواب 28 نائبا، وذلك وفقا لما تم الإعلان عنه للكشوف الجديدة لدور الانعقاد الرابع.

ولم يعلن سوى النائب هشام الشعينى، رئيس اللجنة الحالى عن الترشح لرئاسة اللجنة، كما أعلن كل من النواب رائف تمراز، هشام الحصرى، الترشح على منصب الوكيل، وفيما يخص أمانة السر النائب العمدة عثمان، ومحمد شعلان أعلنا ترشحهما على أمانة سر اللجنة.

لجنة الصناعة

وأسفرت انتخابات لجنة الصناعة بفوز المهندس فرج عامر، برئاسة لجنة الصناعة بالتزكية، وصرح عامر على هامش الانتخابات أنه يمتلك رؤية وإستراتيجية متكاملة شاملة لتطوير وتحديث الصناعة المصرية، مشيرا إلى أنه سيطرح هذه الاستراتيجية على زملائه أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، وإن هذه الاستراتيجية تستهدف تحقيق أهداف طموحة تنبثق من رؤية مصر 2030، وتتفق مع المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى

لجنة الاقتراحات والشكاوى

وفاز النائب همام العادلى بمنصب رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب بالتزكية، كما فاز النائب جمال هندى، والنائب محمد حمدى دسوقى، بمنصبى وكيلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وفاز النائب بسام فليفل بمقعد أمين سر اللجنة.

لجنة الشباب والرياضة

فيما فاز النائب أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، برئاسة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وذلك فى انتخابات اللجان النوعية لدور الانعقاد الرابع.

وفاز على منصب الوكيلين النائبين محمود حسين، وعماد سعد حمودة، وفاز على مقعد أمانة السر النائب ياسر سلومة.

لجنة الإسكان

بينما فاز النائب علاء والى برئاسة لجنة الإسكان بمجلس النواب، وذلك فى انتخابات اللجان النوعية فى دور الانعقاد الرابع.

وفاز على منصب الوكالة كل من النائبين يسرى المغازى، ومحمد الحصى، وفاز على مقعد أمانة السر النائب محمد إسماعيل.

لجنة الاتصالات النواب

فيما فاز النائب أحمد بدوى عن حزب مستقبل وطن برئاسة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول وذلك بالتزكية.

وأسفرت الانتخابات داخل هيئة مكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فوز كلا من النائب يوسف الشاذلى عن حزب مستقبل وطن بمقعد الوكيل الأول، والنائبة مى البطران بمقعد الوكيل الثانى، فيما فاز النائب أحمد زيدان عن حزب حماه الوطن بمنصب أمانة سر اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع.

لجنة الإدارة المحلية

فاز المهندس أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر، برئاسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب؛ وذلك بالتزكية فى إطار انتخابات هيئة مكتب اللجنة بدور الانعقاد الرابع.

ووجه السجينى الشكر للأعضاء، مؤكدًا على أن الجميع يدا واحد من أجل استكمال ما حققوه من نجاح طوال الفترة الماضية.

لجنة التعليم

فاز الدكتور سامى هاشم برئاسة لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، كما فاز الدكتور هانى أباظة والدكتورة ماجدة بكرى بوكالة اللجنة، والنائبة ليلى أبو إسماعيل بأمانة سر اللجنة.

لجنة العلاقات الخارجية

فيما فاز النائب كريم درويش بمقعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالتزكية، بينما حصل النائب صلاح عقيل على منصب الوكيل الأول بـ10 أصوات، والوكيل الثانى النائب حسام العمدة حصل على 9 أصوات، بينما حصل منافسهما إبراهيم عبد الوهاب على 3 أصوات فقط، واحتفظ النائب طارق الخولى بمنصبه أمينا لسر اللجنة.

لجنة الخطة والموازنة

حافظت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على تشكيل مكتبها الذى بدأت به الفصل التشريعى الأول ولمدة 4 أدوار انعقاد متصلة.

وفاز الدكتور حسين عيسى برئاسة اللجنة، والنائبين ياسر عمر شيبة ومصطفى سالم بوكالة اللجنة، والنائب عصام الفقى بأمانة سر اللجنة، وفاز أعضاء مكتب اللجنة بالتزكية.

لجنة الشئون الأفريقية

وفاز النائب طارق رضوان برئاسة لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول وذلك بالتزكية.

فيما فاز النائب محمود يحيى عن حزب مستقبل وطن بمنصب أمانة سر اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع.

لجنة الشئون العربية

فاز الناىب أحمد رسلان، رئيسا للشئون العربية بالتزكية كما فاز النائب أحمد أباظة وكيل وأحمد إمبابى وكيل ثان وسحر صدقى آمين سر اللجنة وجميعهم بالتزكية.

اللجنة الاقتصادية

بينما فاز المهندس أحمد سمير برئاسة لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بالتزكية، كما فاز الدكتور أشرف العربى والدكتور محمد على عبد الحميد بوكالة اللجنة، والنائب فخرى طايل بأمانة سر اللجنة، بالتزكية أيضا.

لجنة القوى العاملة

وفاز النائب جبالى المراغى، بمنصب رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بالتزكية، فى انتخابات هيئة مكتب اللجنة لدور الانعقاد الرابع.

وفازت النائبة مايسة عطوة، وسولاف درويش، بمقعدى وكيلى اللجنة، وفاز النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح بمقعد أمين سر لجنة القوى العاملة، بالتزكية.

لجنة السياحة والطيران المدنى

وفاز هيئة مكتب لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان بالتزكية، إذ فاز عمرو صدقى رئيس اللجنة بالتزكية، ومحمد عبد المقصود وكيل اللجنة بالتزكية، وإبراهيم حمودة وكيل اللجنة بالتزكية، ومجدى بيومى أمين السر بالتزكية.

وكانت هيئة مكتب اللجنة فى الدور الثالث، سحر طلعت رئيسة اللجنة، ومحمد عبد المقصود وإبراهيم حمودة وكيلين، وغادة صقر أمينة السر.