بالمستندات.. التحقيق مع 3 إعلاميين في شكوى «مرتضى»

03 أكتوبر 2018 - 06:15 م

في تطور جديد لأزمة مرتضى منصور مع اللجنة الأولمبية، قررت اللجنة القضائية للقيم والتحقيق برئاسة المستشار محمدي قنصوة رئيس محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا سابقا، استدعاء الإعلاميين مدحت شلبي وأحمد الشريف وعبد الناصر زيدان للاستماع لأقوالهم في التحقيق ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.

وأصدرت اللجنة القضائية للقيم والتحقيق برئاسة المستشار «قنصوة» وعضوية كل من: المستشار منير محمد عبد الفهيم رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى سابقا واللواء سيد هاشم المدعي العام العسكري الأسبق قرارا باستدعاء كل من: مدحت شلبي مقدم برنامج مساء بيراميدز على قناة بيراميدز الفضائية وعبد الناصر زيدان مقدم البرامج بقناة (ltc ) وأحمد الشريف مقدم البرامج بقناة الحدث وذلك لجلسة الاستماع لأقوالهم يوم الإثنين الموافق 8 أكتوبر من العام الجاري في التحقيق الذي تجريه اللجنة في الشكاوي المقدمة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المقيدة برقم (1) لسنة 2018 حصر تحقيق.

وخاطبت اللجنة القضائية للقيم والتحقيق السيد نقيب الإعلاميين - حمدي الكنيسي - لإخطار المذكورين بموعد التحقيق للحضور والاستماع لأقوالهم.

يذكر أن اللجنة القضائية للقيم والتحقيق استمعت خلال الأيام الماضية لأقوال هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك وعبد الله جورج عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بالإضافة إلى سماعهم أقوال شهود الواقعة المذكورين بالشكوى وهم: العميد يحيى دعبس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، واللواء أحمد ناصر رئيس كونفدرالية الاتحادت الأفريقية (الأوكسا) وبعض العاملين باللجنة الأولمبية.

هذا وقد استمعت اللجنة القضائية للقيم والتحقيق لأقوال المهندس / شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي وسكرتير عام اللجنة الأولمبية في شكوته ضد مرتضى منصور.



