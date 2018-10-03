خبير: مصر تفقد كل ساعة 3 أفدنة أراضي زراعية

03 أكتوبر 2018 - 06:18 م

قال الدكتور حمدى عرفة، خبير الإدارة المحلية: إن آخر تقرير صدر من الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، يؤكد أن مصر تفقد كل ساعة 3 أفدنة ونصف الفدان من الأراضى الزراعية بسبب التعديات.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث المساء» تقديم الإعلامية ياسمين عز المذاع على فضائية «أم بى سى مصر»، أنه لا يوجد رقم محدد عن العقارات الآيلة للسقوط، وهناك تضارب في الأرقام التي تصدرها جهات الدولة المختصة.

وأوضح عرفة أن الوحدات المحلية القروية لا تملك المعدات اللازمة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدا أن بعض العاملين في الإدارة الهندسية بالمحليات غير مؤهلين لتقييم العقارات المخالفة والمهددة بالسقوط.