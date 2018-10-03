  • الأربعاء 03 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر08:28 م
بحث متقدم
مبروك عطية

حرب سلفية ضد «مبروك عطية» بعد سخريته من المنتقبات

ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» ونابولي

الدولار

أسعار الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية

مرتضى منصور

منع مرتضى منصور من السفر

جانب من الاجتماع

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لـ 4 , 44مليار دولار

رونالدو

«رونالدو» يخرج عن صمته بشأن اغتصاب «كاثرين»

مجلس النواب

ننشر التشكيل الكامل للجان النوعية بالبرلمان

غزة

استشهاد طفل فلسطيني برصاص إسرائيل في غزة

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

الحكومة: الأحد إجازة رسمية للعاملين بالدولة

علاء مبارك في مدرجات تشجيع النادي الأهلي

علاء مبارك يُحرج أحد متابعيه برد صادم

«حماس» تكشف تفاصيل لقائها مع عباس كامل

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

إسرائيل: نفضل التهدئة المصرية على الحرب

#

«حماس» تتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس المخابرات المصرية

#

مأمور سجن العقرب يكشف أسرار لقائه بقادة حماس

#

تفاصيل لقاء «شكري وعباس» لبحث المصالحة الفلسطينية

حماس

المخابرات

تفاصيل

لقاء

أنهى وفد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الموسع بقيادة نائب رئيس الحركة الشيخ صالح العاروري وأعضاء المكتب السياسي، اليوم الأربعاء، زيارته إلى القاهرة، بلقاء اللواء عباس كامل مدير المخابرات العامة.

وأوضحت حركة حماس، في بيان نشرته مواقع تابعة لها، أنه تخلل الزيارة عقد عدة جولات من الحوار استمرت على مدار أربعة أيّام مع المخابرات المصرية في جو من الثقة والتفاهم حول مختلف القضايا.

وأكدت حماس أن الحوارات امتازت بالعمق والصراحة والجدية، وتضمنت كل القضايا ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالقضية الفلسطينية، والعلاقات الثنائية، والتطورات السياسية الراهنة والمتوقعة.

وأعربت قيادة الحركة عن تأييدها وترحيبها بجهود جمهورية مصر العربية ومتابعتها واهتمامها، مشيرة إلى أن الأشقاء المصريين أكدوا استمرار جهودهم في مختلف الملفات، وخاصة إزالة آثار الحصار وإنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام.

وقد شارك في اللقاءات أعضاء المكتب السياسي للحركة: موسى أبو مرزوق وخليل الحية ونزار عوض الله وعزت الرشق وحسام بدران وروحي مشتهى، والقيادي في الحركة طاهر النونو.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

الطبيب ليس تاجر مانيفاتورة

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مصرع أكثر من 1400 جراء تسونامي إندونيسيا
» بث مباشر.. مباراة المصري وفيتا كلوب
» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام نابولي
» الأزهر: تعيين الأول والثاني من دفعات 2011 و2012 و2013
» الغاز ومصر.. كلمة السر في زيارات «نتنياهو» لروسيا
» صيدلى قبطى: فزت فى حرب أكتوبر براتب 4 جنيهات
» وزير الدفاع يبحث التعاون المشترك مع رئيس الأركان السعودي
» صدمة جديدة.. انتهاء مشوار «معلول» الأفريقي مع الأهلي
» «أزمنت اسكندر»: حياتى بدأت فى كُتّاب القرية.. والعبور عُرسى
» تصفية 15 إرهابيًا بالعريش قبل احتفالات أكتوبر
» «الأولمبية»: على نادي الزمالك أن يتحمل تبعات رئيسه

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • فجر

    04:32 ص

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:11

  • مغرب

    17:43

  • عشاء

    19:13

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك