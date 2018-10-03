» صدمة جديدة.. انتهاء مشوار «معلول» الأفريقي مع الأهلي

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المصريون

الاهلى

معلول

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، صدمة كبيرة، بعد تأكد غياب التونسى على معلول، ظهير أيسر الأهلى عن الملاعب لمدة شهر ونصف.

وقد أكد خالد محمود، طبيب الأهلى، أن "معلول" سيغيب بالفعل لمدة شهر ونصف بعدما أجرى أشعة أثبتت تعرضه لتمزق فى العضلة الضامة، مؤكدًا أن الغياب قد يصل لمدة شهرين.

وتعرض «معلول»، للإصابة خلال مشاركته مع فريقه أمام وفاق سطيف الجزائرى أمس، الأربعاء، فى لقاء الذهاب للدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقى الأهلي مع الاتحاد السكندري بالدوري يوم 7 أكتوبر، على أن يلاقي وفاق سطيف يوم 23 أكتوبر في إياب نصف النهائي.



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