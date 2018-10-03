تجديد حبس «حسن البنا» 45 يومًا

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نقابة الصحفيين

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الجنايات

الأمن القومي

جددت محكمة جنايات جنوب القاهرة، حبس الصحفيين مصطفى الأعصر، وحسن البنا، 45 يومًا على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهمين فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أُسست خلافًا لأحكام القانون والدستور.

وكانت النيابة أمرت سابقًا بحبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى القضية، ووجهت إليهم اتهامات بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور.



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