  • الأربعاء 03 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر08:27 م
بحث متقدم
مبروك عطية

حرب سلفية ضد «مبروك عطية» بعد سخريته من المنتقبات

ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» ونابولي

الدولار

أسعار الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية

مرتضى منصور

منع مرتضى منصور من السفر

جانب من الاجتماع

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لـ 4 , 44مليار دولار

رونالدو

«رونالدو» يخرج عن صمته بشأن اغتصاب «كاثرين»

مجلس النواب

ننشر التشكيل الكامل للجان النوعية بالبرلمان

غزة

استشهاد طفل فلسطيني برصاص إسرائيل في غزة

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

الحكومة: الأحد إجازة رسمية للعاملين بالدولة

علاء مبارك في مدرجات تشجيع النادي الأهلي

علاء مبارك يُحرج أحد متابعيه برد صادم

ضبط المتهمين بخطف طفل وطلب فدية من والده

قضايا وحوادث

تحرير طفل خطفه أبناء عمومته لطلب فدية
ارشيفية

متابعات: عبدالراضي الزناتي

أخبار متعلقة
#

ضبط نصف كيلو "هيروين" بحوزة عاطلين بالقليوبية

#

ضبط شخص بعد نصبه علي مواطنين بـ 3ملايين جنيه

#

ضبط المتهمين بالسطو المسلح علي سيارة أموال بالقليوبية

#

الأمن ينجح فى تحرير طفل خطفه ضابط مفصول

خطف

مجهولين

ضبط

فدية

تمكنت مباحث الجيزة من ضبط المتهمين بخطف طفل وطلب فدية 100 ألف جنيه من والده بالعمرانية، وكشفت التحريات أن ابن شقيقة والد الطفل وشقيقه وعاطل وراء ارتكاب الجريمة، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة العمرانية، بلاغًا من "عيسى.م"، تاجر، أفاد فيه بخطف مجهولين لابنه البالغ من العمر 5 سنوات، وتلقيه اتصالًا من خاطفيه يطلبون فدية 100 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه.

وبإجراء التحريات تبين للرائد مصطفى مخلوف، رئيس مباحث العمرانية، أن ابن شقيقة والد الطفل، وشقيقه، وعاطل وراء خطف الطفل أثناء لهو المجنى عليه مع ابن المتهم الأول، واحتجازه بشقة بمحافظة الغربية.

وبإعداد كمين للمتهمين تم القبض عليهم، وإعادة الطفل لوالده، واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة طمعًا فى الاستيلاء من والد الطفل لعلمهم بثرائه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، واللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

الطبيب ليس تاجر مانيفاتورة

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مصرع أكثر من 1400 جراء تسونامي إندونيسيا
» بث مباشر.. مباراة المصري وفيتا كلوب
» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام نابولي
» الأزهر: تعيين الأول والثاني من دفعات 2011 و2012 و2013
» الغاز ومصر.. كلمة السر في زيارات «نتنياهو» لروسيا
» صيدلى قبطى: فزت فى حرب أكتوبر براتب 4 جنيهات
» وزير الدفاع يبحث التعاون المشترك مع رئيس الأركان السعودي
» صدمة جديدة.. انتهاء مشوار «معلول» الأفريقي مع الأهلي
» «أزمنت اسكندر»: حياتى بدأت فى كُتّاب القرية.. والعبور عُرسى
» تصفية 15 إرهابيًا بالعريش قبل احتفالات أكتوبر
» «الأولمبية»: على نادي الزمالك أن يتحمل تبعات رئيسه

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • فجر

    04:32 ص

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:11

  • مغرب

    17:43

  • عشاء

    19:13

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك