بعد وفاته.. من هو «شيخ المحدثين» الدكتور أحمد محرم

03 أكتوبر 2018 - 07:52 م

تُوفي اليوم، الأربعاء، العالم الجليل الدكتور أحمد محرم، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف فرع أسيوط، وشيخ المحدثين بالديار المصرية، في مدينة ملوي بمحافظة المنيا.

من هو "محرم":

1- الاسم: أحمد محرم الشيخ ناجي عبدالسند حسانين

2- تاريخ ميلاده 1 يناير 1949

3- حصل على الثانوية الأزهرية من معهد فؤاد الأول عام 1968 وكان ترتيبه الرابع على مستوى الجمهورية في القسم الأدبي

4- التحق بكلية أصول الدين ثم تخرج منها عام 1972 وكان تقديره امتياز مع مرتبة الشرف

5- حصل على الماجستير عام 1974

6- حصل على الدكتوراه عام 1980 وكان عنوانها "البدر العيني ومنهجه في عمدة القاري"

7- في عام 1985 نال ترقية أستاذ مساعد

8- في عام 1989 نال ترقية أستاذ

9- عمل رئيسًا لقسم الحديث الشريف لفترات وابتعث إلى جامعة "أم القرى" بمكة المكرمة

10- عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة بجامعة الأزهر





من مؤلفاته:

1- وقفات مفيدة أمام توجيهات نبوية سديدة

2- من الهدي النبوي في الصلاة

3- دراسات في الحديث الموضوعي

4- الضوء اللامع المبين في مناهج المحدثين وهو جزءان

5- دراسة منهجية للمصنفات في السيرة النبوية







