  • الأربعاء 03 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر08:27 م
بحث متقدم
مبروك عطية

حرب سلفية ضد «مبروك عطية» بعد سخريته من المنتقبات

ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» ونابولي

الدولار

أسعار الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية

مرتضى منصور

منع مرتضى منصور من السفر

جانب من الاجتماع

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لـ 4 , 44مليار دولار

رونالدو

«رونالدو» يخرج عن صمته بشأن اغتصاب «كاثرين»

مجلس النواب

ننشر التشكيل الكامل للجان النوعية بالبرلمان

غزة

استشهاد طفل فلسطيني برصاص إسرائيل في غزة

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

الحكومة: الأحد إجازة رسمية للعاملين بالدولة

علاء مبارك في مدرجات تشجيع النادي الأهلي

علاء مبارك يُحرج أحد متابعيه برد صادم

الغاز ومصر.. كلمة السر في زيارات «نتنياهو» لروسيا

آخر الأخبار

الغاز
الغاز

محمد محمود

أخبار متعلقة
#

موسى يعلن خبرًا مؤسفًا على الهواء

#

مستقبل الغاز الطبيعي يتغير في مصر

#

للمرة الأولى.. مفاوضات لإنشاء بورصة للغاز الطبيعي

#

ضبط مراهق اقتحم منزلين للحصول على نت من "الواي فاي"

يديعوت: رئيس الحكومة التقى بوتين للتنسيق بشأن غاز البحر المتوسط

نتنياهو يريد نقل الغاز من لوياثان وأفروديت لمصر عبر شركة روسية

هناك مثلث مصالح روسي إسرائيلي تركي.. وألمانيا تريد المشاركة

الغاز الإسرائيلي سيسال بمصر ويباع لأوربا باستثمار وتحكم روسي

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي يجري محادثات مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان بشأن ملف الغاز في البحر المتوسط، الأمر الذي يمكن تحديده كمثلث مصالح إسرائيلي تركي روسي مشترك، في الوقت الذي تريد فيه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مشاركة بلادها في هذا المثلث والاستفادة منه. 

وأضافت: "المستشارة الألمانية وصلت اليوم (الأربعاء) إلى إسرائيل، من أجل التوصل إلى صفقات جديدة؛ فالسياسة الدولية هي قبل كل شيء المال والمصالح، وهذه الأيام تقترب كل من إسرائيل وتركيا من توقيع اتفاق جديد لتحسين العلاقات فيما بينهما، في إطار مثلث المصالح الروسي التركي الإسرائيلي".

وذكرت أن "المرات الأربع الأخيرة التي زار فيها نتنياهو موسكو ملتقيًا برئيسها بوتين كان الهدف مناقشة ملف الغاز في حقلي (لوياثان) الإسرائيلي و(أفروديت) القبرصي، هذا الحقل الذي تملك إسرائيل 10 % منه، بهدف التنسيق لإقامة خطوط أنابيب لنقل الغاز بين الحقلين وبين مصر وأوروبا عبر قبرص من خلال شركة (جازبروم) الروسية التي يسيطر عليها بوتين".

وتابعت: "الحديث يدور في الخلفية عن بيع مستقبلي للغاز الطبيعي من (لوياثان) إلى مصر وأوروبا عبر مرافق الإسالة الموجودة في مصر، الغاز الإسرائيلي سيسال ويصدر لأوروبا عبر خط أنابيب خاص، وذلك عبر استثمار وتحكم روسي، ويتجلى دور ميركل في هذا الملف من خلال صفقة لبيع سفن ألمانية لإسرائيل، وهي الصفقة التي جاءت من أجلها المستشارة لتل أبيب للتأكد من تنفيذها".

وذكرت أنه "اليوم توجد في البحر المتوسط سفن تابعة لأسطول الدول الثلاث: تركيا وإسرائيل وروسيا، وكل أسطول من هؤلاء يحمي حقول الغاز التابعة له أو يقوم بتهديد الآخرين، فزيادة حجم السلاح البحري الإسرائيلي عبر شراء إسرائيل للسفن الألمانية؛ يهدف إلى مواجهة التهديدات التركية ضد قبرص، وضد حقول الغاز التي تهم رجال الأعمال الإسرائيليين؛ بعبارة أخرى فإن شراء إسرائيل هذه السفن الألمانية هو جزء من الحرب بينها وبين تركيا".

وأوضحت أن "ميركل تستغل هذا الوضع لصالحها، الصناعة الألمانية هي الأكبر والأقوى في القارة الأوروبية، والصفقات مع إسرائيل الخاصة ببيع الغواصات والسفن هي هامة جدًا بالنسبة للمستشارة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

الطبيب ليس تاجر مانيفاتورة

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مصرع أكثر من 1400 جراء تسونامي إندونيسيا
» بث مباشر.. مباراة المصري وفيتا كلوب
» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام نابولي
» الأزهر: تعيين الأول والثاني من دفعات 2011 و2012 و2013
» الغاز ومصر.. كلمة السر في زيارات «نتنياهو» لروسيا
» صيدلى قبطى: فزت فى حرب أكتوبر براتب 4 جنيهات
» وزير الدفاع يبحث التعاون المشترك مع رئيس الأركان السعودي
» صدمة جديدة.. انتهاء مشوار «معلول» الأفريقي مع الأهلي
» «أزمنت اسكندر»: حياتى بدأت فى كُتّاب القرية.. والعبور عُرسى
» تصفية 15 إرهابيًا بالعريش قبل احتفالات أكتوبر
» «الأولمبية»: على نادي الزمالك أن يتحمل تبعات رئيسه

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • فجر

    04:32 ص

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:11

  • مغرب

    17:43

  • عشاء

    19:13

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك