» الغاز ومصر.. كلمة السر في زيارات «نتنياهو» لروسيا

03 أكتوبر 2018 - 07:55 م

يديعوت: رئيس الحكومة التقى بوتين للتنسيق بشأن غاز البحر المتوسط



نتنياهو يريد نقل الغاز من لوياثان وأفروديت لمصر عبر شركة روسية

هناك مثلث مصالح روسي إسرائيلي تركي.. وألمانيا تريد المشاركة

الغاز الإسرائيلي سيسال بمصر ويباع لأوربا باستثمار وتحكم روسي

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي يجري محادثات مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان بشأن ملف الغاز في البحر المتوسط، الأمر الذي يمكن تحديده كمثلث مصالح إسرائيلي تركي روسي مشترك، في الوقت الذي تريد فيه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مشاركة بلادها في هذا المثلث والاستفادة منه.

وأضافت: "المستشارة الألمانية وصلت اليوم (الأربعاء) إلى إسرائيل، من أجل التوصل إلى صفقات جديدة؛ فالسياسة الدولية هي قبل كل شيء المال والمصالح، وهذه الأيام تقترب كل من إسرائيل وتركيا من توقيع اتفاق جديد لتحسين العلاقات فيما بينهما، في إطار مثلث المصالح الروسي التركي الإسرائيلي".

وذكرت أن "المرات الأربع الأخيرة التي زار فيها نتنياهو موسكو ملتقيًا برئيسها بوتين كان الهدف مناقشة ملف الغاز في حقلي (لوياثان) الإسرائيلي و(أفروديت) القبرصي، هذا الحقل الذي تملك إسرائيل 10 % منه، بهدف التنسيق لإقامة خطوط أنابيب لنقل الغاز بين الحقلين وبين مصر وأوروبا عبر قبرص من خلال شركة (جازبروم) الروسية التي يسيطر عليها بوتين".

وتابعت: "الحديث يدور في الخلفية عن بيع مستقبلي للغاز الطبيعي من (لوياثان) إلى مصر وأوروبا عبر مرافق الإسالة الموجودة في مصر، الغاز الإسرائيلي سيسال ويصدر لأوروبا عبر خط أنابيب خاص، وذلك عبر استثمار وتحكم روسي، ويتجلى دور ميركل في هذا الملف من خلال صفقة لبيع سفن ألمانية لإسرائيل، وهي الصفقة التي جاءت من أجلها المستشارة لتل أبيب للتأكد من تنفيذها".

وذكرت أنه "اليوم توجد في البحر المتوسط سفن تابعة لأسطول الدول الثلاث: تركيا وإسرائيل وروسيا، وكل أسطول من هؤلاء يحمي حقول الغاز التابعة له أو يقوم بتهديد الآخرين، فزيادة حجم السلاح البحري الإسرائيلي عبر شراء إسرائيل للسفن الألمانية؛ يهدف إلى مواجهة التهديدات التركية ضد قبرص، وضد حقول الغاز التي تهم رجال الأعمال الإسرائيليين؛ بعبارة أخرى فإن شراء إسرائيل هذه السفن الألمانية هو جزء من الحرب بينها وبين تركيا".

وأوضحت أن "ميركل تستغل هذا الوضع لصالحها، الصناعة الألمانية هي الأكبر والأقوى في القارة الأوروبية، والصفقات مع إسرائيل الخاصة ببيع الغواصات والسفن هي هامة جدًا بالنسبة للمستشارة".