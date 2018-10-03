» الأزهر: تعيين الأول والثاني من دفعات 2011 و2012 و2013

03 أكتوبر 2018 - 08:01 م

قرر المجلس الأعلى للأزهر في اجتماعه اليوم، الأربعاء، استكمال إجراءات تعيين الأول والثاني من دفعات 2011، 2012، 2013، ومن المقرر أن تتسلم الجامعة ملفات المعيدين من الموظفين ابتداءً من بعد إجازة أكتوبر.

وكانت أزمة تعيين الأوائل بدأت منذ أربع سنوات عقب تخريج طلاب دفعتي 2011-2012، فطالب الأوائل منهم بحقهم في ‏التعيين والمساواة مع الدفعات السابقة، وفقًا للقرار الذي أصدره الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء ‏الأسبق، في ذلك الوقت بتعيين أوائل دفعات الجامعات بدرجة معيدين.‏



