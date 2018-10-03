» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام نابولي

03 أكتوبر 2018 - 08:01 م

أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول بقيادة يورجن كلوب، تشكيل فريقه لمواجهة نابولي الإيطالي، والتي ستنطلق فى تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب «سان باولو»، ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.

ويدخل ليفربول مواجهة نابولى بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: فان ديك ، روبيرسون ، جوميز ، أرنولد

الوسط: كيتا ، ميلنر ، فاينالدوم

الهجوم: محمد صلاح ، مانى ، فيرمينو

ويبدأ نابولى مواجهة ليفربول بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: أوسبينا الدفاع: ماكسيموفيتش ، ألبيول ، كوليبالى ، روى الوسط: ألان ، هامسيك ، فابيان الهجوم: إنسينى ، كايخون ، ميليك