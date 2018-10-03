» «الكاف» يُطبق تقنية الفيديو في نهائي دوري الأبطال

03 أكتوبر 2018 - 08:23 م

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، تطبيق تقنية حكم الفيديو، في نهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

وقال موقع «كيك أوف» الجنوب أفريقي المتخصص في كرة القدم، إن 6 حكام ملعب و3 حكام راية من أنحاء القارة، سيخضعون لتدريب على التقنية الجديدة في القاهرة في الفترة من 24 أكتوبر وحتى 29 من الشهر ذاته، تمهيدًا لتطبيقها لأول مرة في تاريخ الكرة الأفريقية.

والحكام المختارون بينهم هم:

المصري جهاد جريشة والجزائري عبيد شرف مهدي، إضافةً إلى حكمين من جنوب أفريقيا هما فيكتور جوميز وزاكيل سيويلا، والزامبي جاني سيكازوي والإثيوبي تيسيما ويسا، والجامبي بكاري بابا جاساما، والأنجولي إيمليانو دوس سانتوس، والبوروندي جان كلود بيروموش.

وقال ناتاشا تسيشلاس، رئيس لجنة الحكام بجنوب أفريقيا :"نحن فخورون باختيار حكامنا ضمن النخبة دائما، وإسناد المباريات الهامة لهم، نحن بصدد تقديم العديد من الحكام في المستقبل".

وتم استخدام حكم الفيديو المساعد لأول مرة في أفريقيا في كأس السوبر الأفريقي الماضي بين الوداد المغربي ومازيمبي الكونغولي.

جدير بالذكر أن الأهلي يشارك في بطولة دوري أبطال أفريقيا وتغلب في ذهاب نصف نهائي البطولة على وفاق سطيف الجزائري بهدفين للاشئ بالقاهرة، فيما يشارك المصري البورسعيدي ببطولة الكونفيدرالية ويلعب اليوم أمام فيتا كلوب الكونغولي مباراة ذهاب الدور نصف النهائي.



