» إطلاق نار بمحيط منزل «فتح الله جولن» بأمريكا

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فتح الله جولن
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وكالات - خالد الشرقاوي

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فتح الله جولن

حرس

أطلق حرس منزل رجل الدين التركي المعارض، فتح الله جولن، في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، طلقات نارية تحذيرية على أحد المارة الذي اقترب من المنزل للاشتباه بأنه يحمل سلاحًا.

وأكدت شرطة بنسلفانيا، أنها تتعامل مع الحادث، بحسب قناة "سي إن إن".

ونقلت وكالة "رويترز"، عن المتحدث باسم جولن، قوله: إن الرجل المشتبه به هرب من المكان، وأكد أن لا أحد أصيب بأذى جراء الحادث.

وتتهم تركيا فتح الله جولن وهو زعيم منظمة FETÖ المصنفة كإرهابية من قبل أنقرة ويقيم في الولايات المتحدة منذ سنوات، بالوقوف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة على سلطة الرئيس رجب طيب أردوغان صيف 2016، وتطالب واشنطن بتسليمه.

وطلبت نيابة مدينة إسطنبول التركية من المحكمة بإصدار 3623 حكمًا بالسجن المؤبد بحق جولن.

من جانبها، ترفض واشنطن تسليم جولن لأنقرة، مطالبة إياها بتقديم الأدلة على تورط الداعية المعارضة في المحاولة الانقلابية.


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