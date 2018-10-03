بالفيديو.. بيراميدز يتعادل مع بتروجت 3/3

03 أكتوبر 2018 - 08:35 م

حسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف نتيجة مباراة بيراميدز وبتروجت، فى اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري العام.

تقدم بتروجت بهدف فى الدقيقة الثانية من عمر اللقاء لشيمس بيكلى قبل أن يتعادل رجب بكار فى الدقيقة 23 ثم يتقدم محمد فاروق و كينو بالهدف الثانى والثالث فى الدقائق 27 و43 ثم عاد بيكلى وإحراز الهدف الثانى فى الدقيقة 76 ثم ضربة جزاء يحرزها أحمد السباعى فى الدقيقة 79 من ضربة جزاء.

بهذا التعادل يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 16 فى المركز الثاني خلف المتصدر الزمالك صاحب المركز الأول برصيد 17 نقطة.