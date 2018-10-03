أحمد حسن يفتح النار على لاعبي بيراميدز

03 أكتوبر 2018 - 08:50 م

شنّ أحمد حسن، المشرف العام على فريق الكرة بنادي بيراميدز، هجومًا عنيفًا على لاعبي فريقه بعد التعادل أمام بتروجت، بثلاثة أهداف لكل منهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وأوضح «حسن»، في تصريحات تليفزيونية لقناة «أون سبورت»، أن الفريق أضاع المكسب من يديه، مشددًا على أنه كان هناك تخاذل كبير من اللاعبين في شوط المباراة الثاني.

وأشار عميد لاعبي العالم إلى أن اللاعبين اكتفوا بالنتيجة، وهو ما حذرنا منه خلال شوطي المباراة، وشدد المدير الفني على اللاعبين، على أن هناك 45 دقيقة أخرى، ومن الممكن أن تقلب المباراة.

وتابع المشرف العام على الكرة بيراميدز، أن الفريق سيتعلم من التعادل، مشددًا على أن هذه المباريات ستكون درسًا للاعبين.

وأشار «حسن»، إلى أنه تم عقد جلسة مع اللاعبين، من أجل التركيز في المباراة، وعدم الالتفات لكل ما يثار في الإعلام، خلال الفترة الماضية.



