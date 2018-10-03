هل تتراجع أسعار الغاز في مصر بعد وقف استيراده؟

03 أكتوبر 2018 - 09:54 م

على الرغم من إعلان وزارة البترول، تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وانتهاء عهد استيراد الغاز المسال من الخارج والاقتراب تدريجيًا من تصدير الغاز للخارج، إلا أن خبراء أكدوا أن ذلك لن ينتج عنه انخفاض في الأسعار، سواء في أسعار الغاز نفسه أو السلع والمنتجات المرتبطة به، بل إنهم رجحوا زيادات جديدة خلال الفترة المقلبة.

كان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، كشف أن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج بعد أن تسلمت آخر شحناتها المستوردة منه الأسبوع الماضي.

وأضاف في تصريحات له، أنه «بوصول آخر شحنات الغاز المسال لمصر الأسبوع الماضي نعلن وقف استيراد الغاز من الخارج»، غير أنه لم يذكر تفاصيل ولا عدد الشحنات التي تسلمتها مصر هذا العام.

ويعني ذلك أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي في الغاز الطبيعي، بينما تعمل على التحول إلى مركز لتداول الطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره بعد عدة اكتشافات كبيرة.

الدكتور رمضان أبو العلا، الخبير النفطي وأستاذ هندسة البترول بجامعة قناة السويس، قال إن «الأسعار لن تشهد خلال الفترة القادمة انخفاضًا كما يعتقد البعض أو يتوقع، إذ أن قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج، ليس له علاقة بخفض أو رفع أسعار الغاز في مصر".

وأوضح «أبو العلا» لـ«المصريون»، أن «الغاز، الذي يتم استخدامه سواء المستورد من الخارج، أو من الإنتاج المحلي لن يتأثر بقرار وقف استيراد الغاز، ولن تشهد أسعاره انخفاضًا؛ لأنه يتم دعمه من الدولة".

الدكتور إبراهيم الشاذلي، أستاذ الاقتصاد بجامعة النهضة، قال إن «ما أعلنت عنه وزارة البترول، لن يؤثر على الأسعار سواء انخفاضًا أو ارتفاعًا»، مرجحًا أن «تتشهد الأسعار خلال الفترة المقبلة زيادات جديدة، وليس كما يعتقد البعض أن الأسعار ستنخفض، بحسب توقعات اقتصاديين».

وأضاف لـ«المصريون»: «قرار وزارة البترول غير واضح، ويفتح باب التساؤلات»، مطالبًا الوزير بتوضيح الكمية التي تنتجها مصر من الغاز، وكذلك ما يتم استهلاكه؛ للتأكد من صحة تصريحه.

وتابع: «أنا كمصري أتمنى أن يكون كلامه صحيحًا، لكن يبدو أنه غير ذلك، وغالبًا مثلها مثل باقي الوعود التي لا تنفذ»، موضحًا: «هناك فرق بين الغاز الذي يتم استخدامه، وبين الذي يتم استيراده لإسالته وإعادة تصديره».

وبلغ إنتاج مصر اليومي، من الغاز الطبيعي 6.6 مليار قدم مكعبة يوميًا هذا الشهر، مقارنة مع 6 مليارات قدم مكعبة يوميًا في يوليو الماضي، وأن الإنتاج المصري ينمو باطراد منذ بدء تشغيل الحقل ظُهر في ديسمبر الماضي.

وتكلفة استيراد الغاز المسال من الخارج خلال العام المالي الماضي، بلغت نحو 1.8 مليار دولار، منخفضة عن السنوات السابقة بفضل زيادة إنتاج مصر من الغاز نتيجة الاكتشافات الغازية الجديدة، وبلغت قيمة واردات مصر من الغاز المسال في المالي 2015-2016 نحو 3 مليارات دولار، لتنخفض خلال العام المالي 2016-2017 إلي نحو 2.5 مليار دولار.

وكان مجلس الوزراء، قرر في شهر يونيو الماضي، رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بنسبة تتراوح ما بين 33.3 و75%.

وأوضح أن معدل استهلاك الأسرة الواحدة يصل لنحو أسطوانة ونصف شهريًا، كما أن معدل استهلاكها من الغاز يعادل نحو 35 مترا مكعبا من الغاز الطبيعي، وبالتالي كان يجب رفع سعر الغاز المنزلي حتى يتناسب مع سعر البوتاجاز.