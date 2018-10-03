هذا ما قاله المدرب العام للمنتخب عن "صلاح"

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محمد صلاح
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كواليس مكالمة مدرب المنتخب ومهاجم الأهلي

صرح هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، بإن خطابات صلاح لاتحاد الكرة، كانت غير لائقة، مضيفا أن صلاح يتعرض لضغوط كبيرة من الرعاة.
وأشار "رمزي"، في حوار لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع عمرو عبدالحميد، الأربعاء، أن "بعثة المنتخب في روسيا شهدت أخطاء كثيرة، ومشاكل صلاح كان سهلة الحل، وصلاح يريد أن تكون معسكرات المنتخب أكثر احترافية»، مشددًا على أن «تهديدات صلاح بعدم اللعب إذا لم تنفذ مطالبه غير صحيحه".
وأضاف أن «تكرار محمد صلاح صعب لكنه ليس مستحيلًا، وصلاح كان جديرًا بجائزة أحسن لاعب في العالم، واستطاع الوصول لتلك المكانة في مدة قصيرة جدًا»، موضحًا أنه «اعترض على تسميه المنتخب بمحمد صلاح، رغم اعتماد منتخبات كبرى على نجوم».


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