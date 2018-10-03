وزير التعليم: نتعرض لهجوم شرس من هؤلاء

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الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم

المصريون ـ متابعات

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عقب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على الطفل ياسين المرشح لانتخابات الفصل بمدرسة الفرنسيسكان بالأقصر، وصاحب لافتة الدعاية المكتوبة بخط اليد التي لفتت انتباه مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: «سعيد جدًا بالأمر، وأنا كنت في جولة مع رئيس الوزراء في الصعيد، ورأيت تنظيم المدارس، وأداء المدرسين، وسعدت جدًا، وهناك حالة إيجابية جدًا على أرض».
وأوضح "شوقي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع عمرو عبدالحميد، الأربعاء، أن «ما فعله ياسين هو فلسفة النظام الجديد للتعليم، والذي يعتمد على توجيه المعلم، واعتماد الطفل على نفسه، وشرح التلميذ لزميله الأخر».
ولفت إلى أن «تطبيق النظام الجديد في الصعيد أفضل من المدن الكبرى، ولكن الإعلام غير مسلط على الأمر، وفوجئت بتلاميذ أولى ابتدائي يعلمون زملائهم في الأسبوع الأول للنظام الجديد».
وأشار وزير التعليم إلى أن «هناك تربص من البعض، ويحاولون النكد علينا في كل إنجاز، والوزارة تتعرض لهجوم شرس من أصحاب مصالح ضد النظام الجديد».


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