تغييرات هيكلية واسعة بمجموعة «MBC» (التفاصيل الكاملة)

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المصريون ـ متابعات

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بدأت مجموعة «إم بي سي» في تنفيذ خططها الجديدة لتحقيق ما وصف بـ«نقلة نوعية» لتحقيق النمو والتوسع في حجم الأعمال المختلفة، وضمان جودتها، إضافة إلى إجراء تغييرات بنيوية على مستوى كبار المديرين التنفيذيين، والمدراء العامين والمدراء بالمجموعة لضمان تنفيذ الخطط الجديدة.
وقررت المجموعة إسناد مهام ومسؤوليات جديدة لمازن حايك، بجانب مهامه ومسؤولياته الأخرى، حيث من المقرر أن يتولي «حايك» قريبا كيانا كبيرا يحمل أسم «MBC Foundation»، يضم تحته عددا كبيرا من المشاريع الطموحة، أهمها تأسيس «MBC Academy» أو «أكاديمية MBC»، وهي عبارة عن مؤسسة متخصصة ذات استراتيجية ضخمة ومتكاملة تهدف إلى تقديم المِنح الدراسية المهنية للكوادر العربية وتدريبها وصقلها وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية المعتمدة، كما تقدم سلسلة من البرامج الهادفة لبناء الكفاءات العربية بشكل عام والسعودية بشكل خاص.
ومن المقرر أن يتولي مازن حايك «MBC Academy» بجانب مهامه ومسؤولياته في إدارة العلاقات العامة، ودوره كمتحدث رسمي باسم «MBC»، بالإضافة إلى مؤسسة «MBC الأمل»، وجميع الأنشطة المتعلقة بالسُمعة والمسؤولية المؤسسية والمجتمعية.
يأتي ذلك في إطار دمج تلك المجالات تحت الكيان الجديد أو مظلة واحدة جديدة، خصوصا وأن مازن حايك الشهير بلقب وزير خارجية المجموعة حقق نجاحا كبيرا في إدارة وتطوير المهام والمجالات التي يتولاها».
يذكر أن المجموعة قررت إجراء تغييرات هيكلية مهمة على مستوى كبار المديرين التنفيذيين، والمدراء العامين والمدراء، لتحقيق «نقلة كبري» للنمو والتوسع في حجم الأعمال المختلفة، ونوعيتها، وفقا للرؤية الطموحة التي رسمها الشيخ وليد آل إبراهيم، مالك المجموعة ورئيس مجلس الإدارة، بهدف «التوسع بثبات وثقة» في مشاريع المجموعة وخططها خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بإنتاج البرامج، والمسلسلات الدرامية، والأفلام، وجميع القطاعات مثل التلفزيون، والفيديو حسب الطلب، والموسيقي والإذاعة، إضافة إلى ألعاب الموبايل، والأنشطة والفعاليات المختلفة التي تنظمها وترعاها المجموعة في مختلف الدول العربية والغربية.

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