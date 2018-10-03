  • الخميس 04 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر01:32 ص
بحث متقدم
الخطيب وتركي

الكشف عن حجم الأموال التي تلقاها الأهلي من "آل شيخ"

الجنيه والدولار

ماذا قال أكبر بنك استثمار في العالم عن الجنيه؟

ترامب

جهاز الخدمة السرية يكشف معلومة خطيرة عن "ترامب"

mbc

تغييرات هيكلية واسعة بمجموعة «MBC» (التفاصيل الكاملة)

محمد صلاح

هذا ما قاله المدرب العام للمنتخب عن "صلاح"

فاروق الفيشاوي

"الفيشاوي" يكشف عن إصابته بهذا المرض الخطير

شيخ الطريقة الشبراوية

السيسي هدية من الله لمصر

الطفل

قاتل طفل المنصورة: كنت أقلد فنانًا شهيرًا

مبروك عطية

حرب سلفية ضد «مبروك عطية» بعد سخريته من المنتقبات

مخبز فينو "أرشيفية"

زيادة مرتقبة في أسعار «الفينو»

جهاز الخدمة السرية يكشف معلومة خطيرة عن "ترامب"

عرب وعالم

ترامب
ترامب

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

أزمة جنسية تهدد مستقبل اليابان .. هذه تفاصيلها

#

تعرف على حالتك الصحية من لون لسانك

#

"ترامب" يعترف: هذه الدولة تجسست على "كلينتون"

#

أمريكا تجرى فحصًا دقيقًا لكرة أهداها «بوتين» لـ«ترامب»

أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكي ضبط "مغلف مشبوه"، محتواه غير معروف كان موجهًا إلى الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعد ساعات من تأكيد وزارة الدفاع (بنتاجون) أنها تحقق في طردين يشتبه في احتوائهما على سم كانا موجهين إلى كبار القادة العسكريين.
وأكد الجهاز، وهو وكالة حكومية تابعة لوزارة الأمن الداخلي، في بيان صدر، في وقت متأخر مساء الثلاثاء (بتوقيت نيويورك)، أنه تم إرسال مظروف مشبوه إلى الرئيس، الإثنين، ولكن لم يتم استقباله، ولم يدخل البيت الأبيض، حسب وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية.
ولم تكشف جهاز الخدمة أي تفاصيل إضافية بشأن محتوى المظروف أو مكان استلامه، كما لم يصدر البيت الأبيض أي تعليق حتى الساعة 19: 40 تغ من مساء الأربعاء.
وقالت متحدثة باسم البنتاغون، الأربعاء، إن المادة المشبوهة التي عثر عليها في المظاريف، ونقلت إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) تحتوي على المادة التي اشتقت منها مادة الريسين، ولكنها ليست الريسين نفسه.
وقالت "دانا و. وايت"، المتحدثة باسم بنتاغون للصحفيين المسافرين مع وزير الدفاع جيمس ماتيس في بروكسل، إن المادة هي بذور الخروع.
وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أعلن، الثلاثاء، أن مرفق البريد التابع للوزارة اكتشف مادة مشبوهة في طردين موجهين إلى ماتيس، وقائد العمليات البحرية، الأدميرال جون ريتشاردسون، لافتًا إلى أن نتائج التحليل المبدئية جاءت "إيجابية"، وثبت أن الطردين يحملان مادة "الريسين" السامة.
وفي ذات السياق، قال المتحدث باسم بنتاغون، العقيد روب مانينغ، إن جميع رسائل دائرة البريد الواردة للوزارة، الإثنين، تخضع للحجر الصحي حاليًا، ولا تشكل تهديدًا.
وأضاف في بيان: "أخذ مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) المظاريف هذا الصباح لإجراء مزيد من التحليل".
بدوره، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي بيانًا، قال فيه، إنه استحوذ على ظرفين مشبوهين تم فحصهما في مرفق البريد وهما يخضعان لمزيد من الاختبارات.
و"الريسين" هو مركب عالي السمية يتم استخراجه من حبوب الخروع، وسبق استخدامه في مؤامرات إرهابية، ويمكن استخدامه في شكل مسحوق، حبيبات، رذاذ أو حمض.
وعند ابتلاعه، فإنه يسبب الغثيان والقيء والنزيف الداخلي للمعدة والأمعاء، الذي يتبعه فشل الكبد والطحال والكليتين، والموت بهبوط الدورة الدموية. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

الطبيب ليس تاجر مانيفاتورة

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» فوربس": مؤسس شركة "أمازون" الأغنى في أمريكا
» بمشاركة "صلاح".. ليفربول يسقط أوروبيًا أمام نابولي
» زوج يساعد زوجته على الانتحار.. هذا ما فعل
» "بوتين" يصف "سكريبال" بألفاظ نابية.. هذا ما قاله
» تطورات جديدة بحادث مصرع أسرة مصرية حرقا
» «فيفا» يطالب «الجبلاية» بخصم 6 نقاط من الزمالك
» نكشف أسرار استقالة قياديين بوزارة التربية والتعليم
» "ميلانيا" تصلح ما أفسده "ترامب".. هذا ما فعلته
» منع مرتضى منصور من السفر
» «سمير محروس»: صُمت رمضان مع إخواتى المسلمين فى حرب الكرامة
» الحكومة: الأحد إجازة رسمية للعاملين بالدولة

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • فجر

    04:32 ص

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:10

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان