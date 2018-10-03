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المصري يتعادل سلبيًا مع فيتا كلوب بـ"الكونفيدرالية"

الرياضة

المصري
المصري

المصريون ووكالات

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تعادل فريق المصري البورسعيدي، الأربعاء، مع ضيفه فيتا كلوب الكونغولي سلبيًا في ذهاب المربع الذهبي لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية).
وللتأهل إلى المباراة النهائية، يحتاج المصري للفوز أو التعادل الإيجابي بأي نتيجة في لقاء الإياب الذي سيقام بجمهورية الكونغو الديمقراطية.
حاول المصري استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه، وهاجم المنافس الكونغولي الذي مال أداؤه للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.
وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
ولم تتغير الأمور كثيرًا في شوط المباراة الثاني عن سابقه، حيث استمر مسلسل إضاعة الفرص من الجانبين لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي، ويتأجل حسم التأهل للنهائي في لقاء العودة. 

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