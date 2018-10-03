أتليتكو مدريد يحقق انتصاره الثاني على التوالي

03 أكتوبر 2018 - 11:50 م

حقق فريق أتليتكو مدريد الإسباني، الأربعاء، انتصاره الثاني على التوالي في مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وتغلب أتليتكو مدريد على ضيفه كلوب بروج البلجيكي بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الثانية للمجموعة الأولى من البطولة القارية.



بهذا الفوز، ارتفع رصيد أتليتكو مدريد إلى 6 نقاط، بينما تلقى كلوب بروج الهزيمة الثانية له ليصبح بدون رصيد من النقاط.



نجح أتليتكو مدريد في استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه وبادر بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 28 عبر الفرنسي أنطوان غريزمان.



ومع حلول الدقيقة 39 أدرك كلوب بروج التعادل عن طريق النيجيري أرنوت جروينفيلد لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.



واستعاد أتليتكو مدريد توازنه مجددًا عندما أضاف غريزمان الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 67.

