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برشلونة يعبر توتنهام في بلاد الضباب بأبطال أوروبا

الرياضة

برشلونة
برشلونة

المصريون ووكالات

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اجتاز فريق برشلونة الإسباني، الأربعاء، مضيفه توتنهام الإنجليزي بأربعة أهداف لهدفين في الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة إلى 6 نقاط في الصدارة، بينما فشل توتنهام في تحقيق الانتصار الأول له أو الحصول على نقطة ليصبح بلا رصيد من النقاط.
فاجأ برشلونة منافسه توتنهام بإحرازه هدف مبكر في الدقيقة الثانية عن طريق البرازيلي فيليبي كوتينيو.
وأضاف الكرواتي إيفان راكيتش الهدف الثاني للفريق الكتالوني ليخرج الضيوف متقدمين من شوط المباراة الأول بهدفين دون رد.
بعدها حاول لاعبو توتنهام لأجواء المباراة، في الوقت الذي كثف فيه نجوم برشلونة من هجماتهم في رحلة بحث عن تسجيل المزيد من الأهداف.
ونجح توتنهام في تقليص النتيجة عن طريق هاري كين في الدقيقة 52، وبعدها بأربع دقائق أحرز الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثالث لبرشلونة.
وفي الدقيقة 66 قلص توتنهام النتيجة بتسجيله للهدف الثاني عبر الأرجنتيني إيريك لاميلا، لتنتعش آمال أصحاب الأرض في إدراك التعادل.
وقضى ميسي على الآمال الإنجليزية في إدراك التعادل بتسجيله للهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 90 ليخرج برشلونة فائزًا بالثلاث نقاط. 

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