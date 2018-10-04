إصابة 5 في حادث إطلاق نار خارج متجر بولاية بنسلفانيا

04 أكتوبر 2018 - 12:10 ص

أصيب 5 أشخاص، أحدهم حالته حرجة في حادث إطلاق نار، مساء الأربعاء، خارج متجر في منطقة جيرمانتاون بمدينة فيلادلفيا أكبر مدن ولاية بنسلفانيا الأمريكية، وفق إعلام محلي.



وذكرت قناة "فوكس" الأمريكية، أن 5 أشخاص تعرضوا لإطلاق نار من سيارة عابرة فى حى جيرمانتاون بفيلادلفيا حوالى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، بالتوقيت المحلي.

وأشارت إلى أن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 19 و23 عامًا، وأصيب أحدهم في رأسه وبقي في حالة حرجة.