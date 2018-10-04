تونس.. مقتل جنديين في انفجار لغم بمرتفعات الشعانبي

04 أكتوبر 2018 - 12:23 ص

ارتفعت حصيلة انفجار لغم أرضي، يوم الأربعاء، أسفل عربة عسكرية في جبل الشعانبي غربي تونس إلى قتيلين وخمسة جرحى كلهم جنود.



وقتل جندي حتفه بعد نقله إلى المستشفى المحلي بمحافظة القصرين، متأثرا بجراح خطيرة جراء الانفجار في الجبل الواقع بالمحافظة، وفق الإذاعة التونسية الرسمية.



وأضافت الإذاعة أن "الحالة الصحية لبقية الجرحى، الذين تم نقلهم إلى المستشفى، والبالغ عددهم خمسة جنود، مستقرة، باستثناء حالة وحيدة حرجة".



وفي وقت سابق اليوم قُتل جندي، إثر انفجار اللغم.



وتتخذ مجموعات مسلحة من المرتفعات الغربية في تونس الواقعة على الحدود مع الجزائر، معقلًا لها، مستفيدة من طبيعة جغرافية وعرة.



وانطلاقًا من هذه المنطقة، يشن مسلحون هجمات خاطفة ضد وحدات للجيش التونسي، عبر نصب كمائن وزرع ألغام، ردًا على عمليات تمشيط متواصلة تستهدف تعقبهم والقضاء عليهم.

