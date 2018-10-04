أول تعليق لـ"حسام حسن" على أداء لاعبي المصري

أعرب حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، عن رضاه عن أداء لاعبي الفريق في مباراته أمام فيتا كلوب الكونغولي بذهاب الدور قبل النهائي للكونفيدرالية الأفريقية.
وقال حسام حسن- في تصريحات عقب اللقاء- إن الوضع مازال كما هو، حيث لم ينجح أي من الفريقين في التسجيل، وأن لديه خطته لمواجهة الفريق الكونغولي في لقاء العودة، مؤكدا ثقته في لاعبيه في عبور تلك المباراة وتحقيق المفاجأة بالصعود للمباراة النهائية.
وناشد المدير الفني للمصري المسئولين بمراعاة فريقه، خاصة وأنه يمثل مصر مثله مثل الأهلي الذي يلعب أيضا في دوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أن الضغوط الموجودة على لاعبيه أكبر بكثير من الخبرات المتواجدة لديهم، خاصة وأن هناك لاعبين يشاركون لأول مرة في البطولات الأفريقية وهو ما يمثل ضغطا عصبيا كبيرا عليهم.