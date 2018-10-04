أول تعليق لـ"حسام حسن" على أداء لاعبي المصري

04 أكتوبر 2018 - 12:40 ص

أعرب حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، عن رضاه عن أداء لاعبي الفريق في مباراته أمام فيتا كلوب الكونغولي بذهاب الدور قبل النهائي للكونفيدرالية الأفريقية.



وقال حسام حسن- في تصريحات عقب اللقاء- إن الوضع مازال كما هو، حيث لم ينجح أي من الفريقين في التسجيل، وأن لديه خطته لمواجهة الفريق الكونغولي في لقاء العودة، مؤكدا ثقته في لاعبيه في عبور تلك المباراة وتحقيق المفاجأة بالصعود للمباراة النهائية.

