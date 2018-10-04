دورتموند يعمق جراح موناكو في أبطال أوروبا

04 أكتوبر 2018 - 01:06 ص

عمق فريق بوروسيا دورتموند الألماني، الأربعاء، جراح ضيفه موناكو الفرنسي بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



أضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص خلال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.



وأحكم لاعبو دورتموند سيطرتهم على مجريات اللقاء خلال شوط المباراة الثاني حيث جاءت الدقيقة 51 لينجح الدنماركي جاكوب برون لارسن في إحراز الهدف الأول لأصحاب الديار.



وأضاف الإسباني باكو ألكاسير الهدف الثاني للفريق الألماني في الدقيقة 72، قبل أن يسجل ماركو ريوس آخر الأهداف في الدقيقة 90.



وحقق فريق أتليتكو مدريد الإسباني فوزًا على كلوب بروج البلجيكي بثلاثة أهداف لهدف في وقت سابق اليوم ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

